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(Görüntülü Haber) Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

23 Ağustos 2017 12:22

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 1\'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 48056 ile 48224 sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Necati Akmeşe yönetimindeki 01 LM 398 plakalı otomobil ile Mehmet Yalaz\'ın kullandığı 01 DNR 16 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ferhat Akmeşe ve Leyla Çağıltay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Çağıltay\'a müdahale edemeyince itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gönderilen itfaiye erleri, yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekibine teslim etti. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Çağıltay\'ın durumunun ağır olduğu, diğer 3\'ünün ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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