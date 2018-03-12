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(Görüntülü Haber) Otomobil ve bot fuarı bir arada

Hasan DEMİRBAŞ- Emrah GÜL ANTALYA, (DHA) ANTALYA Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı ile Motorlu, Motorsuz ve Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Fuarı, yarın eş zamanla kapılarını açacak

12 Mart 2018 16:18

Hasan DEMİRBAŞ- Emrah GÜL ANTALYA, (DHA) ANTALYA Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı ile Motorlu, Motorsuz ve Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Fuarı, yarın eş zamanla kapılarını açacak. TÜYAP Fuarcılık tarafından, farklı kurumların desteğiyle düzenlenen Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı ile Motorlu, Motorsuz ve Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Fuarı, Antalya Fuar ve Kongre Merkezi\'nde aynı anda açılacak. Açılış öncesi TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Antalya Fuarcılık Genel Müdürü Ferhan Tinli ve Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı İnanç Kendiroğlu basın toplantısıyla gazetecilere bilgi verdi. GENİŞ KİTLE HEDEFİ TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Türkiye\'de ilk defa iki fuarın bir arada düzenlendiğini söyledi. Her iki fuarın VIP açılışını gerçekleştireceklerini belirten Alagöz, Otomobil ve tekne fuarını birleştirdik. Her iki fuarın kitlesi aynı zamanda birbirlerinin potansiyel alıcısı ve satıcısı durumunda. İki farklı kültürü bir araya getirerek geniş bir insan kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz dedi. FARKLI FUARLAR BİR ARADA Antalya Fuarcılık Genel Müdürü Ferhan Tinli ise iki önemli organizasyona imza attıklarını söyledi. İki fuarın Antalya ve Türkiye için büyük önem arz ettiğini belirten Tinli, Antalya su sporlarını seven bir şehir ve Türkiye\'nin 4\'üncü büyük otomobil pazarı. Bu iki özelliği ile fuarın dolu dolu geçmesini bekliyoruz dedi. \'BOT ŞOVA DÖNSÜN\' İnanç Kendiroğlu ise Antalya\'nın deniz turizminin de başkenti sayıldığını söyledi. Yıllar önce benzer bir fuar düzenlendiğini belirten Kendiroğlu, O fuar yarıda kalmıştı. Bu fuarın da komple bot şova dönmesini istiyoruz. Fuarla, eksik olan bir parçamızı tamamlanıyoruz diye konuştu. Yarın açılacak fuar, 18 Mart akşamına kadar devam edecek. Fuarı gezenler lüks otomobillerin yeni modellerinin yanı sıra, botların son çıkan ürünlerini görme imkanı yakalayacak.

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