T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobil uyarı levhası direğine çarptı: 4 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, otomobilin uyarı levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

06 Kasım 2017 18:55

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, otomobilin uyarı levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Karabük-Zonguldak yolu Bolkuş Köyü Mevkii\'nde meydana geldi. Karabük yönüne giden 33 yaşındaki Zehra Kayrak yönetimindeki 14 NB 862 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki uyarı levhası direğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Ümit Kayrak, Nazife Kayrak ve Fatma Taşçı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHA KARABÜKKaza KarabükZonguldakBolkuş Köyü MevkiiKarabükZehra KayrakNBKazadaKayrak Nazife KayrakFatma TaşçıYaralılarKarabük EğitimAraştırma HastanesiKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24