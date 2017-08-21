(Görüntülü Haber) Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA, (DHA) - KONYA\'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerleri aşıp uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. 58 yaşındaki Ahmet Ermiş yönetimindeki 42 DJS 43 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yolun kenarındaki bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sürücüsü Ermiş ile torunu Ela Ermiş yaralandı, eşi 57 yaşındaki Nimet Ermiş de olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı dede ve torun, ambulanslarla Konya Eğitim Uyguluma ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren Nimet Ermiş\'in cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.