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(Görüntülü Haber) Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobilin çarptığı traktör iki parçaya bölündü, kazada sürücüler yaralandı

27 Aralık 2017 20:22

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobilin çarptığı traktör iki parçaya bölündü, kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Nazilli-Aydın Karayolu, Sultanhisar\'ın kırsal Kavaklı Mahallesi sapağında meydana geldi. Nazilli\'den Aydın yönüne giden Abdurrahman Turan yönetimindeki 20 P 0749 plakalı otomobil, anayola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen, Kamuran Yavaşel yönetimindeki 35 LBM 81 plakalı, arkasında römork takılı olmayan traktöre hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör iki parçaya bölündü. Otomobil sürücüsü Turan ile traktör sürücüsü Yavaşel yaralandı. İki yaralı, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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