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(Görüntülü Haber) Otomobil, traktöre arkadan çarptı 1 ölü 2 ağır yaralı

Haber-Kamera Atilla ATMACIEREĞLİ,(Konya)(DHA))KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde önünde seyreden traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı

18 Kasım 2017 13:36

Haber-Kamera Atilla ATMACIEREĞLİ,(Konya)(DHA))KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde önünde seyreden traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 02.15 sıralarında Ereğli-Karaman karayolu üzerindeki Adabağı mevki yakınlarında meydana geldi. 47 yaşındaki Mehmet Ali Samur\'un kullandığı 07 GHY 14 plakalı otomobil, önünde seyreden Fahrettin Savran\'ın idaresindeki çift römorkla pancar küspesi taşıyan 70 FS 263 plakalı traktöre arkadan çarptı. Traktörün arkasındaki römorkuna çarpan otomobildeki 57 yaşındaki Cenen Kütahya olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Mehmet Ali Samur ile Hüseyin Ekiz ağır yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ambulanslarıyla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde ölen Cenen Kütahya\'nın cesedi ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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