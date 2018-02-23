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(Görüntülü Haber) Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki TIR'a arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı

23 Şubat 2018 20:14

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki TIR\'a arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında, Alaşehir- Salihli karayolu Kavaklıdere mevkiinde meydana geldi. Salihli\'den Alaşehir yönüne giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 TA 7884 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında duran Mehmet İnal\'a ait 45 VY 421 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Selahattin Dönmez (31) ile amcaoğlu olan İsmail Sunal (28) ve Yaşar Sunal (25) öldü, Serhat Doymaz (26) ve Okan Tamkan (32) ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin cesetleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kondu. TIR şoförü Mehmet İnal ifadesine başvurulmak üzere Alaşehir Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

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