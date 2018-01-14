(Görüntülü Haber) Otomobil takla attı sürücünün burnu bile kanamadı

Haber-Kamera: Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA Beyoğlu\'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç ağaçlara çarpıp takla attı. Kazada sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. Deniz Erşçi yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki ağaçlara çarpıp takla attı. Erşçi, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Diğer sürücülerin yardımıyla da ters dönen otomobilinden çıkarıldı. Kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde bir şerit trafiğe kapandı. Kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. \"KOŞTUK YARDIMINA GELDİK\" Kazanın görgü tanığı Ferhat Özdemir, \"Yukarıdan geliyorduk, arkadaş su birikintisine kaptırdı kendini. Frene bastı araba kızakladı, buraya geldi. Burada ağaca vurdu. Buradan diğer ağaca vurdu. Yolun öbür tarafına geçmedi Allah\'tan. Koştuk yardıma geldik, araçtan çıkarttık\' dedi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.