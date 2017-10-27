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(Görüntülü Haber) Otomobil takla attı: 4 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

27 Ekim 2017 00:17

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul karayolunun 37\'nci kilometresinde meydana geldi. 58 yaşındaki Cesur Güllüoğlu yönetimindeki 67 ND 936 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Cesur Güllüoğlu ile yanındaki 43 yaşındaki Esaret Güllüoğlu, 36 yaşındaki Resul Güllüoğlu ve 36 yaşındaki Tercan Güllüoğlu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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