(Görüntülü Haber) Otomobil takla attı: 1 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'da otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Ereğli- Karaman yolu Barbaros Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Vedat Toplucu yönetimindeki 42 D 2805 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Toplucu yara almadan kurtulurken, yanındaki Sevdiye Toplucu yaralandı. Yaralı, Toplucu, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.