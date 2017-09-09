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(Görüntülü Haber) Otomobil sulama kanalına uçtu

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)- ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçtu

09 Eylül 2017 18:13

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Dilberler Sekisi Mevkii\'ndeki yolda kent merkezine doğru ilerleyen Ruhi Kök yönetimindeki 01 EZV 68 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle DSİ\'ye ait sulama kanalına düştü. Bir süre kanalda sürüklenen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Öle ve yaralanan kimsenin olmadığı kazayla ilgili polis soruşturma başlatıldı.

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