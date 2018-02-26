T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

26 Şubat 2018 12:47

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı. Kaza, gece geç saatlerde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne ilerleyen Sibel Tekin (32) yönetimindeki 06 DB 7635 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Yıldız Tırpan (39), Zehra Özyalvaç (38), Emine Ülkü Kutlu (19) ve Abdullah Can Kutlu (1) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALAN ADIYAMAN DHA ADIYAMANKazaAdıyamanŞanlıurfaAdıyamanSibel TekinDBKazadaYıldız TırpanZehraEmineKutluAbdullah Can KutluYaralılarEğitimAraştırma HastanesiAcil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24