(Görüntülü Haber) Otomobil refüjü aşarak TIR’ın altına girdi: 2 ölü

Birol KARAKILIÇ/BALA (Ankara) (DHA)- ANKARA’nın Bala ilçesinde duble yolun 30 santimetrelik refüjünü aşarak karşı yönden gelen TIR’ın altına giren otomobildeki 2 kişi öldü. Kaza, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Ankara’dan Bala yönüne giden Ali Ulu yönetimindeki 06 DS 81 plakalı otomobil, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, duble yolun 30 santimetrelik çukur refüjünü aşıp karşı yönden gelen Durali Özdemir yönetimindeki 06 JPT 54 plakalı TIR’ın altına girdi. Hurdaya dönen otomobilin içinde bulunan ve Gölbaşı Belediyesi Halkla İlişkiler biriminde çalışan Erdal Çağıl (26) ve sürücü Ali Ulu (31) yaşamlarını yitirdi. 2 kişinin cesetlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kesici aletler kullanarak uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Kazada ölenlerden Ali Ulu’nun henüz 7 aylık bebeği olduğu, Erdal Çağıl’ın ise 6 ay önce evlendiği belirtildi. Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan TIR şoförü Durali Özdemir, “Duble yolun karşı yönünüdeki otomobilin refüjü aşarak üzerime geldiğini gördüm ve çarpmamak için direksiyonu çevirmeme rağmen savrularak TIR’ın altına girdi. Benim kullandığım TIR’da dorsesinden ayrılarak refüje savrularak durabildi” dedi.