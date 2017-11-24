T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobil, refüjdeki ağaçlara çarptı: 2 yaralı

Özkan YAVAŞ/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta, refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü Erkan S

24 Kasım 2017 12:09

Özkan YAVAŞ/UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ta, refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü Erkan S. ile yanındaki yolcu Sultan H., yaralandı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir araç tarafından sıkıştırılan Erkan S. (27), 64 LF 643 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti. Refüjdeki 3 ağacı deviren Erkan S.\'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçip, bariyerlere çarparak, durabildi. O anlarda, karşı şeritte başka bir aracın olmaması, daha büyük bir kazanın önüne geçti. Büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Erkan S. ile araçta bulunan Sultan H., kazada yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Uşak Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YAVAŞUŞAK DHAUŞAKErkanSultanKazaGıda TarımHayvancılıkMüdürlüğüLFRefüjdekiBüyükYaralılarUşakHastanesiHastanedePolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24