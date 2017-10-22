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(Görüntülü Haber) Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

22 Ekim 2017 21:56

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta park halindeki TIR\'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde, Kahramanmaraş- Kayseri karayolundaki Hal Kavşağı\'nda meydana geldi. Sait Can\'ın kullandığı 55 DV 272 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 46 FU 637 plakalı TIR\'a çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 39 yaşındaki Can, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan İmam Can, Dilan Ağaç ve Fatma Dalaman ise yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralılardan İmam Can da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, otopsi için morga konuldu.
 

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