(Görüntülü Haber) Otomobil, park halindeki minibüslere çarptı: 2 ölü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkarak park halindeki iki minibüse çarpan otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti. Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu Mevkii\'nde meydana geldi. Konak\'tan Çiğli yönüne giden Cevdet Ardıç (26) yönetimindeki 34 UK 6945 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde olan 35 M 8353 ve 35 S 00639 plakalı minibüslere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, AKS110 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Cevdet Ardıç ve Onur Taşatan\'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Ardıç ve Taşatan\'ın cansız bedenleri, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.