T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da, kontrolden çıkıp, park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Seyran Deniz (28) ağır yaralandı

02 Nisan 2018 12:28

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, kontrolden çıkıp, park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Seyran Deniz (28) ağır yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Saydam Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyran Deniz\'in kullandığı 01 ADF 25 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki 01 BL 285 plakalı kamyonete arakadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan kadın, polis ve vatandaşların yardımıyla çıkartılarak ambulansa taşındı. Yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Deniz\'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHAADANASeyran DenizKazaSeyhanHürriyet Mahallesi Saydam CaddesiADFBLAraçtaYakındakiDenizPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24