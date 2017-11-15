(Görüntülü Haber) Otomobil, otobüse çarpıp, takla attı: 4 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, önündeki otobüse çarpıp, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, D-130 karayolu Yazlık mevkiinde meydana geldi. Kerem Güloğlu yönetimindeki 41 GG 597 plakalı otomobil, önünde giden Cem Durmuş yönetimindeki 41 BV 083 plakalı otobüse çarpıp takla attı. Kazanın ardından alev alan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yardıma koşan çevre esnaf, yaralıları çıkarıp, söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Kerem Güloğlu, Hazal Alakuzu, Zeynep Gülmez ve Kubilay Gürbüz, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.