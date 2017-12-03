T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobil, oto galeriye daldı; 2 yaralı

Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki oto galeriye daldı

03 Aralık 2017 11:51

Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki oto galeriye daldı. Kazada, 2 kişi yaralandı, 8 araç hasar gördü. Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Derince Kaşkaldere mevkiinde meydana geldi. Burak Artuç yönetimindeki 41 PG 673 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak yol kenarındaki 2 otomobile çarptı. Ardından otomobil galerisine dalan otomobil, buradaki 5 araca çarparak durabildi. Biri kazaya neden olan, 8 otomobilin hasar gördüğü kazada, Burak Artuç ve eşi Esma Artuç yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Artuç çifti tedaviye alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİRDERİNCE Kocaeli DHAKOCAELİ DerinceKazadaKazaD100 Karayolu Derince KaşkaldereBurak ArtuçPGArdındanBiriEsma ArtuçSağlıkDerince EğitimAraştırma HastanesiArtuç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24