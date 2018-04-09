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(Görüntülü Haber) Otomobil, okul servisine çaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önündeki öğrencileri taşıyan servis minibüsüne çarptı

09 Nisan 2018 23:19

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önündeki öğrencileri taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Elazığ karayolunun 9\'uncu kilometresinde meydana geldi. Elazığ yönüne ilerleyen Yunus Kaya yönetimindeki 33 CYU 40 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önündeki Duhan Güleryüz yönetimindeki 44 S 0729 plakalı okul servis minibüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Yusuf Kaya ile yanında bulunan Gülşen Yüksekdağ, Neslihan Yüksekdağ ve Yusuf Yüksekdağ ağır yaralandı. Sıkıştıkları otomobilden itfaiye erlerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralılar, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Yüksekdağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca okul servisinde bulunan 12 öğrenci de tedbir amaçlı hastaneye götürülerek kontrolden geçirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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