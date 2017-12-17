(Görüntülü Haber) Otomobil menfeze devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa),(DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde kontrolden çıkıp menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza, bu sabah Akçakale-Şanlıurfa Karayolu\'nun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Halil Tumbul yönetimindeki 63 AP 012 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp menfeze devrildi. Kazada otomobilde sıkışan 45 yaşındaki Emine Uslu, kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü Halil Tumbul ile araçta bulunan Havva Tumbul ve Gamze Tumbul yaralandı. Kazada ölen Emine Uslu\'nun cesedi otopsi için morga konulurken, yaralılar da sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

