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(Görüntülü Haber) Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de TIR ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

22 Eylül 2017 04:50

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de TIR ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Adana otoyolu Eminlik gişelerinde meydana geldi. Abitter Türk yönetimindeki 42 ESV 29 plakalı otomobil ile Orhan Küçükçerçi yönetimindeki 01 AFH 06 Plakalı TIR çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Türk ile yanındaki Ihsan Doğan (20), Ayşe Doğan (55), Havana Doğan (48) ve Hulya Dazkırli (39) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hulya Dazkırli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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