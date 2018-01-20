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(Görüntülü Haber) Otomobil ikiye bölündü: 7 yaralı

Ergün AYAZ/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

20 Ocak 2018 12:12

Ergün AYAZ/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden biri ortadan ikiye bölünürken, kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı sıralarında, Kandıra Koruklar mevkiinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden Ahmet Haliloğlu yönetimindeki 41 PU 181 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Gün yönetimindeki 34 DE 2709 plakalı otomobille kafaya kafaya çarpıştı. Ahmet Haliloğlu\'nun kullandığı otomobil, ikiye bölündü. Kazada Ahmet Haliloğlu, Ahmet Gün, Zeynep Gün, Yağmur Gün, Gülbiş Kufacı, Cansu Kufacı ve Cihangir Kufacı yaralandı. Olay yerine İzmit ve Kandıra\'dan 112 Acil ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Kandıra yolu ulaşıma kapandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılması ile yol, yeniden ulaşıma açıldı.

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