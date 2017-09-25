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(Görüntülü Haber) Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, hafriyat kamyonuna çarpan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı

25 Eylül 2017 02:49

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, hafriyat kamyonuna çarpan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Kaza 21.00 sıralarında, Yozgat-Kırıkkale karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Yozgat’tan Ankara istikametine giden İrfan Çiftçi yönetimindeki 06 P 0066 plakalı otomobil, tali yoldan anayola çıkan İbrahim Canpolat yönetimindeki 66 AS 793 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan Nazife Çiftçi olay yerinde hayatını kaybederken, hurda yığınına dönen araçta sıkışan sürücü İrfan Çiftçi, olay yerine çağırılan kaza kırım ekibi ve 112 acil servis görevlileri tarafından kurtarıldıYaralı sürücü Çiftçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından Yozgat Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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