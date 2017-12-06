(Görüntülü Haber) Otomobil durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarptı: 7 yaralı

Ankara\'nın Çubuk ilçesinde, otomobil durakta yolcu indiren Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüsüne (EGO) arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobilde 14 adet satışa hazır fişek esrar bulundu.





Kaza, Ankara-Çubuk karayolu Ankara Bulvarı üzerinde bulunan 1 Nolu Sağlık Ocağı önünde bulunan EGO otobüs durağında meydana geldi. Çubuk’tan Ankara yönüne giden Hayati Başkan (27) idaresindeki 34 PK 6173 plakalı otomobil, yol kenarındaki durakta yolcu indiren Hakan Karcı (40) yönetimindeki 06 BE 7982 plakalı EGO otobüsüne arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Hayati Başkan, otomobilde bulunan Ali Can Tokgöz, Ali Göğüş, Osman Çetiner, Fatih Gültekin, Süleyman Berat Aymergen ve adı belirlenemeyen bir kişi aynı araç içerisinden sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkardılar. Yaralılar, önce Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi’ne ardından Ankara’da bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Hurdaya dönen otomobilde, polis ekipler tarafından yapılan aramada 14 adet satışa hazır fişek olarak bilinen esrar bulundu.





Görüntü dökümü





-Olay yerinden görüntü





-Olay yerinde yaralılara müdahale edilip ambulansa taşınırken görüntü





-Kaymakam ile röportaj





-Kaza yapan araçlardan görüntü





-Polis inceleme yaparken görüntü





-Hastane acilde yaralılara müdahale yapılırken görüntü