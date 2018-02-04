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(Görüntülü Haber) Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU'da, kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtu, 2 kişi yaralandı

04 Şubat 2018 02:02

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU\'da, kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtu, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında, Bolu-Mudurnu yolunun Akkayalar mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine giden Ramazan Özdemir idaresindeki 14 EZ 235 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Ezgi Ruhşan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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