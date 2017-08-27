T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobil Botan Çayı'na uçtu: 1 yaralı, 1 kayıp

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA) - SİİRT merkeze bağlı Meydandere Köyü yakınlarında otomobilin Botan Çayı'na düşmesi sonucu, sürücü Abdulaziz Oysal ağır yaralanırken, yanında bulanan yengesi Mevlüde Oysal araçla birlikte suda kayboldu

27 Ağustos 2017 20:43

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA) - SİİRT merkeze bağlı Meydandere Köyü yakınlarında otomobilin Botan Çayı\'na düşmesi sonucu, sürücü Abdulaziz Oysal ağır yaralanırken, yanında bulanan yengesi Mevlüde Oysal araçla birlikte suda kayboldu. Oysal\'ın bulunması için bölgeye çok sayıda UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza, Siirt-Eruh karayolunun 10\'uncu kilometresinde bulanan Meydandere Köyü yakınlarında meydana geldi. Abdulaziz Oysal yönetimindeki 33 DLF 28 plakalı otomobil seyir halindeyken, henüz bilinlmeyen nedenle kontrolden çıkarak Botan Çayı\'na düştü. Abdulaziz Oysal kendi imkanlarıyla araçtan ağır yaralı halde kurtulurken, araçta bulunan ve Oysal\'ın yengesi olduğu belirtilen 5 çocuk annesi Mevlüde Oysal ise araçla birlikte Botan Çayı\'nın derinliklerinde kayboldu. Çevredeki vatandaşın ihbarıyla kazaya yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Oysal\'ı yaptıkları ilk müdehalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Botan Çayı\'nda kaybolan Mevlüde Oysal için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE ekiplerinin yanısıra köylülüler de katılırken, Bitlis\'ten de dalgıç ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Turan KOYUNCUSİİRT DHASİİRTMeydandere KöyüBotanAbdulaziz OysalMevlüde OysalOysalUMKEAFADKaza SiirtEruhDLFSiirt Devlet HastanesiAramaAFAD UMKEBitlis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24