(Görüntülü Haber) Otomobil Botan Çayı'na uçtu: 1 yaralı, 1 kayıp

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA) - SİİRT merkeze bağlı Meydandere Köyü yakınlarında otomobilin Botan Çayı\'na düşmesi sonucu, sürücü Abdulaziz Oysal ağır yaralanırken, yanında bulanan yengesi Mevlüde Oysal araçla birlikte suda kayboldu. Oysal\'ın bulunması için bölgeye çok sayıda UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza, Siirt-Eruh karayolunun 10\'uncu kilometresinde bulanan Meydandere Köyü yakınlarında meydana geldi. Abdulaziz Oysal yönetimindeki 33 DLF 28 plakalı otomobil seyir halindeyken, henüz bilinlmeyen nedenle kontrolden çıkarak Botan Çayı\'na düştü. Abdulaziz Oysal kendi imkanlarıyla araçtan ağır yaralı halde kurtulurken, araçta bulunan ve Oysal\'ın yengesi olduğu belirtilen 5 çocuk annesi Mevlüde Oysal ise araçla birlikte Botan Çayı\'nın derinliklerinde kayboldu. Çevredeki vatandaşın ihbarıyla kazaya yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Oysal\'ı yaptıkları ilk müdehalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Botan Çayı\'nda kaybolan Mevlüde Oysal için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE ekiplerinin yanısıra köylülüler de katılırken, Bitlis\'ten de dalgıç ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.