(Görüntülü Haber) Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, kontrolden çıkıp refüjdeki beton aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Kahramanmaraş- Kayseri Karayolu\'ndaki Ağcalı kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 35 AJP 96 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjdaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada direk yıkılırken, otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ile elektrik dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi. Direkteki elektrik akımı görevlilerce kesilirken, araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülen yaralılar, tedaviye alındı.