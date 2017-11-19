(Görüntülü Haber) Otomobil alev alev yandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.
İnegöl İlçesi Cuma Mahallesi\'ndeki açık otoparkta Erhan Aşa’nın çalıştırdığı 16 F 4586 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, Aşa aracı terk edip, itfaiyeye haber verdi. Yanan otomobilde meydana gelen patlamalar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Gelen ekipler, Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü Erhan Aşa büyük üzüntü yaşadı.