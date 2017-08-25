(Görüntülü Haber) Otogarda bayrama bilet bulma telaşı

Taner YENER-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) 10 gün sürecek Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar öğleden sonra Bayrampaşa’daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'na gelmeye başladı. Biletlerini daha önceden internet üzerinden alan bazı vatandaşlar otobüs saatlerini beklerken, almayanlar ise firmaları dolaşarak tatile gidecekleri yerlere bilet bulmaya çalıştılar. Otogardaki yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor. İLAVE SEFERLER BİLE DOLDU Bir firma temsilcisi, bayramın yoğun geçeceğini belirterek, “Trafikle ilgili sorunumuz çok. Bugünden ayın 31’ine kadar boş yerimiz yok. İlave seferlerimiz bile doldu. Bayağı bir yoğunluk yaşayacağız” dedi. Otogardaki vatandaşların azlığı ile ilgili soruya ise firma temsilcisi “Yoğunluk akşam saatlerinde başlar. Otobüsler gündüz tekleme seferler var. Akşam saatlerinde buralar kapanır. Sadece biz her saat 10-12 tane biz araç çıkarıyoruz, Diğer firmalarda otogar tamamen kapanıyor. Hiçbir yere şuan bilet yok.” şeklinde cevapladı. ZOR OLDU AMA BULABİLDİM Otogara gelen vatandaşlar bilet bulmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Erzincan’a gideceğini söyleyen Okan Özer, “Zor oldu ama bilet bulabildim. Tanıdık araya koydum.” dedi. Malatya’ya gideceğini ifade eden Mithat Ağır da “Son kalan bileti aldım” şeklinde konuştu.