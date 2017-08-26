(Görüntülü Haber) Otogarda bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) BAYRAM tatilinin dün mesai bitiminin ardından başlamasıyla birlikte Bayrampaşa\'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı\'nda başlayan yoğunluk bugün de sürüyor. 10 günlük bayram tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler otogarda yoğunluk oluşturdu. Otogara, taksi ve özel araçların giriş yaptığı yolda trafik olduğu görüldü. Otobüs firmaları, yoğun talep olan şehirlere ek seferler koyarken, bazı otobüs şoförleri de İstanbul çıkışlı otobüs seferlerinde doluluk oranının gelişlere göre daha yüksek olduğunu belirtti. Otobüs şoförü Ayvaz Akın, \"10 günlük bayram tatilinde herkes memleketine tatil yapmaya gidiyor. Yoğunluk İstanbul\'dan gidişlerde yaşanıyor. Gelişler zayıf diyebiliriz\" ifadelerini kullandı. Öte yandan polis ekipleri de otogar içinde trafikteki araçlara yönelik denetleme yaptı. Çok sayıda araç durdurulup arandı, sürücüler ve araçta bulunanlar arandı.