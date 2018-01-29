(Görüntülü Haber) Otobüsün motoruna giren kapak açılınca kurtuldu

İsa ÇİÇEK SAPANCA(Sakarya), (DHA)Sakarya\'nın Sapanca ilçesinde, özel halk otobüsünün motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin aracın motor kapağının açması ile dışarı çıktı. Sapanca\'da 54 J 6550 plakalı özel halk otobüsünün motoruna kedi girdi. Otobüs sürücüsü yolcuların uyarması üzerine aracı durdurarak kediyi bulmaya çalıştı. Sürücü aracı, Sapanca Otobüs Terminali\'ne getirdikten sonra itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi sıkışan kediyi kurtarmak için otobüsün motor kapaklarını açtı. Kedinin çıkması için su tutulurken, itfaiyeci aracın altına yatarak kediyi bulmaya çalıştı. Yavru kedi bir süre sonra dışarı çıkarak gözden kayboldu. Otobüsün sahibi Ferhat Yılmaz, Seferden dönüyordum, ilçe merkezine geldiğim sırada yolcular alt taraftan kedi sesi geldiğini söyledi. Aracı durdurdum, baktım bir şey göremedim. Sonrasında aracımı bekleme noktamız olan Sapanca Otobüs Terminali\'ne çekerek kendi imkanlarımızla kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştık, ancak başarılı olamayınca itfaiyeyi arayarak yardım istedik. Sağ olsunlar ekipler hemen geldi detaylı bir arama yaptı. Onların müdahalesi sonucunda minik dostumuzun hayatını kurtuldu dedi.