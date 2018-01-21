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(Görüntülü Haber) Otobüsün buzdolabında gümrük kaçağı 64 kilo 540 gram altın bulundu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM'de durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, buzdolabında piyasa değeri 10 milyon TL olan 64 kilo 540 gram kaçak külçe altın ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı

21 Ocak 2018 19:50

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, TEM\'de durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, buzdolabında piyasa değeri 10 milyon TL olan 64 kilo 540 gram kaçak külçe altın ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM\'de Irak\'ın Süleymaniye kenti ile İstanbul arasında sefer yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste, narkotik köpeği \'Sezar\' ile arama yapıldı. Aramada uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Polis, buzdolabına içeceklerin arasına gizlenmiş ve paketlenmiş halde 64 kilo 540 gram 60 miligram külçe altın buldu. Altınların kaçak yollarla ülkeye getirildiği tespit edildi. Altınlara el konulurken, otobüs şoförü H.E. (38) ve muavin Ö.Y. (25) gözaltına alındı. Altının piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu belirtildi.

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