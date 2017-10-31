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(Görüntülü Haber) Otobüsün altına giren kediler kurtarıldı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, soğuktan korunmak için özel halk otobüsünün altına giren 2 kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı

31 Ekim 2017 18:36

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, soğuktan korunmak için özel halk otobüsünün altına giren 2 kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Kedi yavruları Büyükşehir Belediyesi\'nin Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürüldü. Atatürk Üniversitesi ile kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk dtobüsü, Yurtlar Durağı\'nda park ettiği sırada yolcular otobüsün altından kedi seslerinin geldiğini duyunca şoförü uyardı. Bunun üzerine araçtan inen sürücü ve yolcular otobüsün altında kedi aradı. Sesleri duyulan ancak, kendileri görünmeyen kediler için durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Şoför, yolcuları indirip, kontak kapatarak itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları araştırma diferansiyel boşluğunda iki kedi yavrusunun olduğunu tespit etti. Gece soğuktan korumak için otobüsün altına girdikleri tahmin edilen kedi yavruları yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonunda çıkarıldı. İtfaiye erleri kedi yavrularını Büyükşehir Belediyesi\'nin Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürürken, otobüs de yeniden seferlerine başladı.

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