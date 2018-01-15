(Görüntülü Haber) Otobüs ve metrobüslerde unutulan eşyalar satıldı

Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA) İETT Otobüsleri ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırma ile satıldı. İETT otobüsleri, durakları ve metrobüs araçlarında, yolcuların unuttuğu bazı eşyalar, açık artırma usulü ile İETT\'nin Karaköy\'deki gar binasında satışa çıkarıldı. Müzayedede, 2015-2016 yıllarında unutulan dayanıklı, kıymetli ve kullanılabilecek eşyalar yer aldı. Açık artırmaya çıkanlar arasında cep telefonları, dizüstü bilgisayar, şarj aleti, fotoğraf makinesi, tablet gibi elektronik eşyaların yanı sıra, kol saati, güneş gözlüğü, saç kurutma makinesi ve kişisel bakım ürünleri de yer aldı. CEP TELEFONLARININ ALICISI ÇIKMADI Toplam bin 583 parça eşyanın tek seferde satışı için 65 bin 534 bin TL ile başlayan ihalede, alıcı şahıs veya firma çıkmayınca, ürünler yüzde 50 indirimle kategorilere ayrılarak satıldı. Açık artırmada kıyasıya yarışan alıcılar, ürünlerin sahibi oldu. 14 adet dizüstü bilgisayar 4 bin 130 TL\'ye, 43 adet tablet 4 bin 120 TL\'ye, 21 adet fotoğraf makinesi 3 bin 580 TL\'ye, 249 adet kol saati bin 650 TL\'ye, 363 adet güneş gözlüğü bin 524 TL\'ye, 170 adet şarj aleti 215 TL\'ye, 15 adet kişisel bakım ürünü 170 TL\'ye, 134 adet elektronik ev aleti bin TL\'ye alıcı buldu. Çeşitli marka ve modellerden oluşan, 43 bin 574 TL istenen 574 adet cep telefonu ise yüzde 50 indirim yapılmasına rağmen alıcı bulmadı. YENİ EŞYALAR KIZILAY\'A BAĞIŞLANACAK İETT tarafından yapılan açıklamada, kullanılmış giysi ya da bozulma ihtimali olan gıdaların imha edildiği belirtildi. Yeni kıyafet ve ayakkabı gibi eşyaların ise bir yıl sonunda Kızılay\'a bağışlanacağı ifade edildi. EŞYASINI UNUTANLAR NE YAPMALI? Kaybettiği eşyasını bulmak isteyen yolcular, www.iett.istanbul adresinden sorgulama yaparak veya doğrudan İETT\'ye başvurarak eşyasını geri alabiliyor. Başvuru yapanlara; eşyanın nitelikleri, kaybolduğu tarih, yer ve saat gibi tanımlayıcı bilgiler sorularak iadesi yapılıyor.