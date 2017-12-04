(Görüntülü Haber) Oto ekspertiz merkezindeki bilgisayar hırsızlığı kamerada

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, maskeli kimliği belirsiz kişinin camını kırıp girdiği oto ekspertiz merkezindeki 2 dizüstü bilgisayarı çalması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, dün gece Ayvanat Mahallesi\'nde bulunan Ayhan Gülel’e ait ekspertiz merkezinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen Gülel, pencerenin kırıldığını ve 2 dizüstü bilgisayarın yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. İşyerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerasını kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarından, camı kırıp içeri giren kimliği belirsiz kişinin merkezdeki 2 dizüstü bilgisayarı çaldığı belirlendi. Polis ekipleri, yüzü maskeli hırsızın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.