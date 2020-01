(Görüntülü Haber) Otelin ortasında Selçuklu'dan kalma kale kapısı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da kent merkezindeki bir otelin ortasında yer alan, Selçuklu Devleti tarafından yaptırılan kalenin kapısı ve surları dikkat çekti. Otelin inşaat çalışması sırasında, Selçuklu Devleti tarafından kenti Moğol istilasından korumak için yapılan kalenin 12 kapısından biri olan Ertaş Kapısı\'na rastlandı. Bunun üzerine alan, koruma altına alınıp, inşaata devam edildi. Şu an \'müze otel\' statüsünde hizmet veren otelin ortasında, lobinin alt katındaki kalenin surları görülebilirken, lobiye yapılan cam köprünün üzerinde ise otel misafirleri, surları izleyebiliyor.



Karatay ilçesinde 5 yıl önce, otel inşaatının hafriyat çalışması sırasında tarihi bir yapıya rastlandı. Otel yetkilileri, durumu Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü\'ne bildirdi. 8 metre derinliğinde kazılan otel inşaatının temelinde, yaklaşık 2,5 yıl arkeolojik kazı yapan uzmanlar, Selçuklu Devleti tarafından yaptırılan kale kapısına rastladı. Selçuklu hükümdarlarından 1\'inci Alaeddin Keykubat\'ın 1221 yılında, şehri Moğol istilasından korumak amacıyla yaptırdığı, Konya kent merkezini çevreleyen kalenin 12 kapısından biri olan Ertaş Kapısı, gün yüzüne çıkarıldı. Bunun üzerine kale kapısı, korunarak, otel inşaatına devam edildi. Yaklaşık 5 yılda tamamlanan otel, kale kapısına göre dizayn edildi. Otelin lobisinde, 8 metre derinliğinde bir müze hazırlandı. \'Müze Otel\' statüsünde 1 yıldır hizmet veren otele gelen müşteriler, tarihi yapıya büyük ilgi gösteriyor.



\'KORUMAYA ÇALIŞACAĞIZ\'



Otelin müdürü Mustafa Akbaş, tarihi yapıyı her zaman koruyacaklarını belirterek, \"Biz, bu yapıyı koruyarak, yaptığımız otelin bünyesinde müze otel haline getirmek istedik. Türkiye\'de 3-4 müze otel var. Biz de onların arasına girdik. Gelen misafirler, çok şaşırıyor. Cam köprüden geçerken, inşaat devam ediyor sanıyorlar. Biz, misafirlere anlatıyoruz, onlar da ilgi gösteriyor. Gelenlere burayı gezdiriyoruz. Misafirler, bu yapının etkisi altında kalıyor. Otele gelen müşterilerimizi önce müze kısmını tanıtıyoruz. Misafirler, cam köprüye adımını attıklarında bir an korkuyorlar. Yukarıdan toprak yığını gibi görünse de aşağıya indiklerinde hayretle izliyorlar\" diye konuştu.



Ertaş Kapısı\'nın bulunduğu bölümde, Selçuklu Devleti zamanında askeri malzemelerin hazırlandığını hatırlatan Akbaş, \'\'Burası ilk ortaya çıktığında, Konya\'da bulunan tarihçiler, burada incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucu tarihi yapının Selçuklu Devleti\'nin Konya\'yı Moğol istilasından korumak için yaptırdığı kalenin 12 kapısından biri olan Ertaş Kapısı olduğu belirlendi. Bize buranın Selçukluların askeri malzemelerinin hazırlandığı yer olduğu söylendi. Biz, burayı korumaya çalışacağız\" dedi.