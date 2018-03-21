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(Görüntülü Haber) Otelde kendi başına doğum yapan ABD'li kadın ülkesine döndü

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) ATLANTA'dan İstanbul'a gelen ve dinlemek üzere gittiği Atatürk Havalimanı yakınlarındaki bir otelde kendi çabasıyla bir erkek çocuk dünyaya getiren Tai Freeman (22) ülkesine döndü

21 Mart 2018 18:16

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) ATLANTA\'dan İstanbul\'a gelen ve dinlemek üzere gittiği Atatürk Havalimanı yakınlarındaki bir otelde kendi çabasıyla bir erkek çocuk dünyaya getiren Tai Freeman (22) ülkesine döndü. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri\'nde yer personeli olarak görev yapan Tai Freeman ve oğlu Xavier Ata\'nın ABD Konsolosluğundaki işlemleri tamamlandı. Anne ve oğlu ABD\'nin Atlanta kentine gitmek için Atatürk Havalimanı\'na geldi. Burada havalimanı personelinin ilgisiyle karşılaşan anne ile bebeğin işlemleri görevlilerce yapıldı. Anne Freeman, gazetecilere yaptığı açıklamada; \"Türk Hava Yolları\'nın misafirperverliği ile havalimanı personelinin yardımlarına çok teşekkür ederim. Havalimanının tüm çalışanları sıcakkanlı ve çok yardımsever. Bebeğimin ilk elbiselerini bile onlar verdi. Doğum sonrasındaki evrak işlemleri yaklaşık 1,5 hafta sürdü. Uçuş için gerekli doğum sertifikasını ancak dün alabildim. İstanbul\'da iki hafta boyunca çok güzel zaman geçirdik. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum ama bir gün THY ile Türkiye\'ye tekrar geleceğim. Hatta Türkçe öğrenmeye çalışıyorum\" dedi. PASAPORTUNDA ATA YAZIYOR Freeman, oğlu Xavier Ata ile büyüdüğünde tekrar İstanbul\'a gelmek istediğini dile getirerek, basın mensuplarına oğlunun Ata isminin yazılı pasaportunu gösterdi.

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