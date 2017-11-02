(Görüntülü Haber) Otel odasından atlayarak intihar etti

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, 39 yaşındaki Mustafa Yüksel, konakladığı otelin 3\'üncü kattaki odasının penceresinden atlayarak yaşamına son verdi. Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün Mersin’den gelen ve otele yerleşen Mustafa Yüksel, kaldığı 3\'üncü kattaki odanın penceresini açarak kendini boşluğa bıraktı. Gürültüyle yere düşen Yüksel\'i fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Yüksel’in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.