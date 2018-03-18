(Görüntülü Haber) ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı

Hasan KIRMIZITAŞ / SURİYE (DHA) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün sabah saatlerinde kuşatılan Afrin kent merkezine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, kontrolü sağladı. ÖSO güçleri, bazı noktalarda çatışmalar yaşanırken, çok fazla direnişle karşılaşmadı. Kontolün sağlanmasını kent meydanında havaya ateş açarak kutlayan ÖSO güçleri, burada bulunan Kawa heykelini önce silahla ateş açarak tahrip etti, ardından da iş makinesiyle yıktı. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrolleri sürüyor.