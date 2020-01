(Görüntülü Haber) ÖSO, Afrin için hazır kıta bekliyor (Yeniden)

Hasan KIRMIZITAŞ- Can EROK/AZEZ (Suriye), (DHA)- SURİYE’nin Azez kentinde bulunan Özgür Suriye Ordusu güçleri, Türkiye’nin olası Afrin operasyonuna odaklandı. ÖSO güçleri, hazır kıta şekilde beklediklerini ve Türkiye’nin harekatı başlatmasıyla Afrin’in teröristlerden arındırılmasında görev alacaklarını söyledi. Kilis’in karşısında bulunan ve Türkiye’nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile çevresindeki terör unsurlarından temizlenen Azez’de, kontrolü elinde bulunduran ÖSO güçleri ile kentte yaşayan siviller komşu kent olan Afrin’e olası operasyonun başlamasını bekliyor. Türkiye’nin başlatacağı operasyona destek olacağını açıklayan ÖSO bileşeni gruplar ise teyakkuz durumunda olduklarını ve kendilerine sinyal verilmesi ile tüm güçlerin PYD’ye karşı savaşacağını bildirdi. Fırat Kalkanı Harekatı ile yaşamın normale dönmeye başladığı ve altyapı yenileme çalışmalarının sürdüğü Azez’de, son günlerde insanlar Türkiye’nin düzenleyeceği Afrin operasyonuna odaklanmış durumda. Azez sakinleri, komşu kent olan Afrin’e yönelik operasyonu zaman zaman kendilerine yönelik saldırı ve tacizin de sona erecek olmasından dolayı desteklediklerini ifade etti. İç savaşın ardından rejim veya terör örgütlerinin baskısıyla terk ettikleri evlerine Fırat Kalkanı Harekatı ile yıllar sonra dönen Azez sakinleri, terör örgütü PYD’den arındırılmasıyla Afrin’de de huzurun sağlanacağını ve evlerini terk eden ilçe sakinlerinin kendileri gibi güvenle topraklarına kavuşacağını belirterek, operasyonu desteklediklerini dile getirdi. Cerablus ile Azez arasındaki bölgeye huzuru getiren Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türkiye tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu bünyesindeki silahlı gruplar da Afrin’e yönelik operasyona hazır olduklarının mesajını veriyor. ÖSO bileşenlerinden olan Ceyşel Şamel grubu, Afrin sınırına yakın bölgelerde PYD’li teröristlere birkaç yüz metre uzaklıktaki kontrol noktalarının 24 saat güvenliğini sağlıyor. Sık sık Afrin bölgesindeki teröristlerin saldırılarını karşılık vererek püskürten Ceyşel Şamel grubu üyeleri, Türkiye’nin düzenleyeceği harekata hazır olduklarını ifade etti. Ağır ve hafif silahlarla Afrin sınırındaki kontrol noktalarında nöbet tutarak olası saldırıları engelleyerek Azez’in güvenliğini sağlayan ÖSO üyeleri, aynı zamanda başlayacak operasyonda da en ön safta yer almak istiyor. Ceyşel Şamel grubu askeri kanat sorumlularından Esad Dennun, iç savaşın ardından her türlü desteği veren Türkiye’nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgeye huzur geldiğini hatırlattı. Cerablus ile İdlib arasındaki bölgede sadece Afrin’de PYD’li teröristlerin bulunduğunu ve bu durumun hem Türkiye hem de kendileri için tehdit olduğunu anlatan Dennun, “Bu tehdidi ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Biz bulunduğumuz Azez sınırında 8 kontrol noktasında PYD’li teröristlerin saldırılarını püskürtüyor, kentimize girmelerini engelliyoruz. Bizim tek isteğimiz bu bölgede huzur ve barışın tesis edilmesi. Bunun için de bir an önce Afrin’in teröristlerden temizlenmesi gerekiyor. Türkiye’nin bu yönde düzenleyeceği operasyona da gerekli desteği veriyoruz, vereceğiz. Biz hazırız ve sadece operasyon için görev bekliyoruz. Operasyon başlayınca en önde giderek Türk askerleriyle birlikte Afrin’i teröristlerden kurtaracağız” diye konuştu.