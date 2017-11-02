(Görüntülü Haber) Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz: ''Sahamızda 3 puan almak istiyoruz

Kaptan Numan Çürüksu: \'\'Fenerbahçe maçı biraz daha farklı olacaktır\" Musa Çağıran: \'\'Bu yıl beklemediğimiz şeyler oluyor takımda\'\' Ercan ATA / Ankara,(DHA) - Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçının iki takım için de çok önemli olduğunu söyledi. Puana ihtiyaçları olduğunu ifade eden İrfan Buz, \"Konya maçına baktığımız zaman, defansif anlamda iyi duran, zaman zaman final paslarında sıkıntı yaşayan bir Osmanlıspor vardı. Aslında içerdeki maçlarda böyle bir sıkıntımız yoktu. Deplasmandaki maçlarda talihsiz bir gol yedik. Biz bunları kapatıyoruz ve maç maç gidiyoruz. Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçı var. Sahamızda 3 puan almak istiyoruz. Rakibimizi saygıyla karşılıyoruz. Türkiye\'nin güzide takımlarından birisi. Rakibimize göre bazı önlemleri alacağız. Sahada iyi şeyler yapacağımız ve futbolcu kardeşlerimizinde yapacakları şeyler var. Bireysel olarak çok kaliteli futbolcularımız var. Sezon başından gelen sıkıntılar da var. Birlikte bunları gidererek bunların üzerine gitmek gerekiyor. Şimdi zamanınızda yok ve müsabakalar oynanıyor. İçerde kazandığımız maçlar var ama deplasmanda da puan almanız gerekiyor. İki galibiyet aldığınız zaman çok farklı biryere gelebilirsiniz ligde. Buda Süper Lig\'de kolay değil. Futbolcularıma çok inanıyorum. Çok iyi mücadele edeceklerini düşünüyorum. Bunun üzerine koyarak bu durumdan çıkacağımıza inanıyorum ve dediğim gibi, futbolcularıma güveniyorum\" \'dedi. NUMAN ÇÜRÜKSU: \'\'FENERBAHÇE MAÇI BİRAZ DAHA FARKLI OLACAKTIR\" Konyaspor maçında gol yememe pisikoljisiyle 11 kişinin savunmada olduğunu ifade eden takım kaptanı Numar Çükürsu, \"Bu anlayış bizim ilk yıllarımızda ki oyunumuza benziyor. Geriye yaslanıp hızlı adamlarımızla öne çıkıyorduk. Konya da talihsiz bir şekilde gol yedik. Ligde alt sıralardayız. Sürekli bunu koruma içgüdüsü ile hareket ediyoruz. Bu birşekilde düzelecektir ve kırılma noktası olacaktır. Oyun yapımız daha cesur ve güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bu hafta Fenerbahçe ile oynuyoruz. Çok iyi bir rakip ve bu avantaj olabilir. Fenerbahçenin durumunu biliyoruz ve onlarda çok sitresli. Ligde onlarda istedikleri gibi gidemiyorlar. Sonuçta onlar büyük dediğimiz takımlardan birisi ve çok baskı altındalar. Biz bunu avantaja çevirebiliriz. Biz içeride oynadığımız müsabakaları kazanabiliyoruz. Kasımpaşa ve Karabük maçlarını 3-0 kazandık. Tabii ki Fenerbahçe maçı biraz daha farklı olacaktır ama bizim açımızdan daha yüksek konsantre olacaktır diye düşünüyorum\'\' diye konuştu. MUSA ÇAĞIRAN: \'\'BU YIL BEKLEMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLUYOR TAKIMDA\'\' Osmanlıspor\'un tecrübeli oyuncularından Musa Çağıran bu yıl beklemedikleri şeylerin olduğunu bunların da kendileri için bir sınav olduğunu söyledi. Musa Çağıran, \"Özeleştiri yapmak gerekiyor. İlk beş haftayı saymazsak içeride iyi futbol oynuyoruz. Bunun yanıda deplasmana gittiğimizde takıma birşeyler oluyor. Kişi kişi değil, 11 kişiye birden birşeyler oluyor. Kısaca Hepimize birşeyler oluyor. Özellikle deplasman maçlarında iyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim. Sonuçta ortam bu, oyuncular bu ve şuan kimsenin elinden birşey gelmez. Yapılacak tek şey çok çalışarak elimizden gelenin en iyisini yaparak Osmanlıspor\'u bu durumdan çıkarmak. Kadromuz iyi ve bunu başaracak gücümüz var. Devre arasına kadar iyi puanlar alıp toparlayacağımızı düşünüyorum\'\' şeklinde konuştu. Takımdaki sıkıntının ne olduğu sorusuna ise Çağıran, \"Sıkıntının ne olduğunu biz de bilmiyoruz. İdmanlarıda rakibe göre hazırlanıyoruz. Ne yapacaklarını biliyoruz ama sahada öyle bir durum gelişiyor ki, mesela Konyaspor maçında hiç olmayacak birşey oldu. 11 kişi 18\'in içindeydik bir ara. Bu saha içerisinde gelişen bir durum dediğim gibi, bir anda herşey kayboluyor. Konyaspor takımı bana göre bizden çokta iyi bir takım değil. O gün onlar istedi ve aldılar. Biz takım olarak istemedik\'\' dedi. \"EĞER FENERBAHÇE MAÇINDA GALİP GELİRSEK, HERŞEY FARKLI OLACAK\" Fenerbahçe maçı ile ilgili de konuşan Musa Çağıran, şu ifadeleri kullandı: \"Butür gidişatlarda takımda özgüven eksikliği olabiliyor. Bunun devamında böyle maçların fırsat olduğunu düşünüyorum. Biz bu maçtan galip gelirsek birçok şeyin değişeceğini düşünüyorum ve bunu da yapmak zorundayız. Durumumuz ortada? Galip geleceğimize de inanıyorum. Eğer bu maçta galip gelirsek, herşey farklı olacak. Takımlarda birey olarak üstün olan isimler var. Ama ogün birşeyler iyi gitmeyebilir. O gün elimizden gelenin en iyisini yaparak bu maçta galip gelmek istiyoruz.\'\'