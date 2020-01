(Görüntülü Haber) Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz: "Eksiklere rağmen iyi bir kadromuz var"

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) \"Yapacak tek şey var çok çalışmak, doğruların üzerine gitmek\" \"Eksikliklerin üzerine gitmeniz gerekiyor\" \"Teknik adamın felsefesini görme açısından zamana ihtiyaç var\" \"Malatyaspor ligden düşer dediler biz Süper Lig\'e çıkardık\" \"Savunma sadece 4 kişiden ve kaleciden ibaret değil\" \"Kaliteli futbolcu, kaliteli takım demek değildir\" \"1+2 yıl opsiyonlu anlaşmaya vardık\" Numan Çürüksu: \"Yaşanan değişikliklerin dezavantajını yaşadığımızı düşünüyoruz\" \"Takım savunması bizim için çok önemli\" \"İrfan hoca ve ekibi ile çıkış yapacağımızı düşünüyorum\" Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig\'in 7\'nci haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kendisine görev verdikleri için Başkent ekibi yönetimine teşekkür eden İrfan Buz, \"Çok önemli bir kulübe geldiğimizin bilincindeyiz. Çok önemli işleri yapabileceğimiz bir kulübe geldik\" dedi. Osmanlıspor\'un eksiklere rağmen iyi bir kadroya sahip olduğunu kaydeden İrfan Buz, \"Yoksa takım bu durumda olmazdı. Sadece fiziksel açıdan değil, mental anlamda da belirli bir düzeyde takımımız. Mental anlamda buradan çıkarmak, aynı zamanda taktiksel ve fizksel anlamda bu parametreleri üst seviyeye çekmek gerekiyor. Şu anki durumumuzda da müsabaka müsabaka gitmemiz gerekiyor\" diye konuştu. \"YAPACAK TEK ŞEY VAR ÇOK ÇALIŞMAK, DOĞRULARIN ÜZERİNE GİTMEK\" Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında deplasmanda Antalyaspor\'a 3-0 mağlup oldukları maçta mor-sarılı futbolcuların özverili olduğunu dile getiren Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, defansif anlamda ve takımsal savunmada oyun stratejilerinin iyi olması gerektiğini söyledi. İrfan Buz, \"Bunu da yapmak istedik ancak 3\'üncü dakikada penaltıdan gol yedik. Kolay değil tabii mental anlamdan bunu hemen kaldırabilmek. Ama futbolcu kardeşlerimiz oyuna döndüler. Baktığımız zaman 20\'nci dakikada Vrsajevic\'in çok iyi bir pozisyonu var. Arkasından 22\'nci dakikada da Doukara\'nın çok iyi pozisyonu vardı. 1-1 gittiğiniz zaman, deplasmandasınız, karşı takımda da durumlar belliydi. 42\'nci dakikada da Nasri\'nin attığı golle 2-0 soyunma odasına gidiyorsunuz. Mental açıdan futbolculara yine devam etmemiz gerektiğini söyledik. Çıktıktan sonra 58\'inci dakikada çok önemli Serdar\'ın pozisyonu var. Ferhat Kaplan gerçekten çok iyi bir müsabaka çıkardı. Haftanın karmasına girdi. Deplasmanda iyi pozisyonlara girdik. 5 pozisyonumuz var ancak mental, fiziksel anlamda kolay değil bunu kaldırabilmek. 85\'inci dakikada da golü yiyince, müsabaka 3-0 bizim aleyhimize gitti. Burada yapacak tek şey var çok çalışmak, doğruların üzerine gitmek, eksiklerimizi de gidermek ve müsabaka müsabaka gitmek. Çok uzun vadeli hedef değil de müsabaka müsabaka gitmeliyiz. Önümüzde Kasımpaşa maçımız var içerde. Bir de şöyle bir dezavantaj var bizim açımızdan. Pazartesi oynuyorsunuz, geliyorsunuz buraya Salı günü. İdmanda yüklenmeyle alakalı Çarşmaba, Perşembeniz var. Cuma günü kampa giriyorsunuz, Cumartesi günü saat 14.00\'te oynuyorsunuz. Pazartesi günü akşam saat 20.00\'de oynadınız. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama dediğimiz gibi biz kenetlenerek hepimiz bu olayın üstesinden geleceğimize kesinlikle inanıyoruz. Doğruları yaparak ve çalışarak inşallah\" şeklinde konuştu. \"EKSİKLİKLERİN ÜZERİNE GİTMEK GEREKİYOR\" Osmanlsıpor\'un ligde son 12 maçını kazanamadığının hatırlatılması üzerine Buz şu ifadeleri kullandı: \"Uzun bir dönem oldu. Negatif momentuma girdiniz, bunu durdurmak zorundasınız. Siz nasıl durdurabilirsiniz, çalışarak durdurabilirsiniz. Ne yapacağız derseniz olmaz. Tamamen analiz etmeniz, eksikliklerin üzerine gitmeniz gerekiyor. Şu an da mevcut kadroyla bunu yapacağız. Takım savunması anlamında doğruları yapmak zorundayız. Bunları düzelterek bu negatif momentumu da durduracağız. Durum bu, kadromuz da bu. Futbolcularımızla bunun üstesinden geleceğimize kesinlikle inanıyorum. Ama çalışarak bunu yapacağız. Şu an da bizim için burada bulunan bütün futbolcular önemli ve değerli. Uzun bir dönemde çalıştıktan sonra sizin en çok neye ihtiyacınız var? Pozitif bir saha sonucuna ihtiyacınız var. Skorsal anlamda bir pozitifliğe girdiğinizde onunla birlikte o olayın içerisinden çıkacaksınız.\" \"TEKNİK ADAMIN FELSEFESİNİ GÖRME AÇISINDAN ZAMANA İHTİYAÇ VAR\" İrfan Buz, takımdaki başarısızlığın teknik adamlara kesilmesi ile ilgili, \"Teknik adamın felsefesini görme açısından zamana ihtiyaç var, bu kesin. Ancak bu dönemin futbolunda özellikle Türkiye\'de sonuçlar da önemli. Sonuçlar gelmediği zaman kulüpler de bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyor\" dedi. \"MALATYASPOR LİGDEN DÜŞER DEDİLER BİZ SÜPER LİG\'E ÇIKARDIK\" Malatyaspor\'a gittiğinde takımın ligden düşeceğinin konuşulduğunu ancak Süper Lig\'e çıkardığını söyleyen İrfan Buz, \"Düşünceler farklı olabilir. Ben onlara karşı saygılıyım yönetim bazında. Sonuçta ne oluyor, yine size eğer düzgün iş yaparsanız geri dönüyor. Bizim sadece yapabileceğimiz burada kulübümüze hizmet ederek, elimizden gelen her şeyi profesyonelce yaparak, geriye bir şey bırakmaktır. Her gittiğiniz kulübe arkanızda düzgün bir şey bıraktığınızda uzun vadeli teknik adamlar için önemli olduğunu düşünüyorum. Biz 1 verdiysek, Cenab-ı Allah 5 geri verdi bize ama bu işin içerisinde belli bir denemden sonra skorun da gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Arkanızda düzgün bir iş bıraktığınızda bu uzun vadede görülüyor diye düşünüyorum\" diye konuştu. \"SAVUNMA SADECE 4 KİŞİDEN VE KALECİDEN İBARET DEĞİL\" Osmanlsıpor\'un ligde en fazla gol yiyen, en az da gol atan iki takımından biri olduğunun hatırlatılması üzerine Buz, \"Baktığınız zaman resim açık. 6 gol atıp, 17 gol yemişiz. Birincisi savunma anlamında sıkıntı var. Savunma sadece 4 kişiden ve kaleciden ibaret değil. Takımsal anlamdaki oradaki sıkıntıları gidereceksiniz. İkincisi pozisyona girmiyor mu bu takım, giriyor. Bunu kırmak için bunun üzerine gideceksiniz. Final paslarınızda daha doğru seçimleri yapacaksınız. Çalışacaksanız, üzerine gideceksiniz, pozitif olacaksınız\" diye cevap verdi. \"KALİTELİ FUTBOLCU, KALİTELİ TAKIM DEMEK DEĞİLDİR\" Savunma anlamında değişiklik düşündüklerini aktaran İrfan Buz, \"Öncelikle herkes bir savunmaya çekilsin, savunmadan herkes başlasın ve sorumluluk alsın. Bu takımda kaliteli futbolcular var. Yalnız kaliteli futbolcu, kaliteli takım demek değildir. Öncelikle takımsal anlamda herkes görevini üstlenecek. Kadro anlamında istikrar yakalamamız gerekiyor. Kadroda bulunan tüm futbolcularım değerli. İlk 5 müsabakada kadroda çok değişiklik oldu. İstikrar istiyorsunuz. Savunma anlamında çok fazla oynadığınız zaman nasıl istikrarı yakalayacaksınız. Maksö de çok önemli, diğer arkadaşlarımız da çok önemli. Orada bir istikrar getirmemiz gerekiyor\" şeklinde konuştu. \"1+2 YIL OPSİYONLU ANLAŞMAYA VARDIK\" İrfan Buz, Osmanlıspor ile 1+2 yıl opsiyonlu anlaşmaya vardıklarını dile getirerek şöyle konuştu: \"İsterseniz 5, 7 yıllığına imzalayın. Önemli olan burada sonuçlardır. Şu anda amacımız olayları teşhis ederek, en doğru hamleleri yaparak buradan çıkmak.\" NUMAN ÇÜRÜKSU: \"YAŞANAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEZAVANTAJINI YAŞADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ\" Kötü bir başlangıç yaptıklarını ve sonrasında hoca değişimi yaşadıklarını ifade eden Osmanlıspor takım kaptanı Numan Çürüksu, \"Aslında takımımız kötü değil, bireysel olarak baktığımızda çok iyi oyunculara sahibiz. Ama futbolda saha sonuçları çok önemli. Biz bunu başaramadık. Haliyle takım olma yolunda her geçen hafta biraz daha zaman uzadı. Ama bence sonuçlara bakmayarak, her geçen hafta takım olma yolunda ilerliyoruz. inancımız tam. Evet kötü başladık, kötü diyoruz ama geçen yıldan bu yana bazı değişiklikler oldu hoca ve oyuncu anlamında. Bu değişikliklerin dezavantajını yaşadığımızı düşünüyoruz. Bunu her geçen hafta biraz daha kapatarak, Kasımpaşa maçını kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. bunu bir başlangıç olarak düşünelim\" dedi. \"TAKIM SAVUNMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ\" Problemlerinin savunma, orta saha ya da santrfor olmadığını, takım savunmasında biraz geriye düştüklerini dile getiren Numan Çürüksu şöyle konuştu: \"Bunu geçen yıllara nazaran biraz daha zayıf yapıyoruz ve bunun dezavantajını yaşıyoruz. Umuyorum ki bu takım savunmasını daha güçlü yaptığımız sürece daha iyi sonuçlar alacağız ama yine üstüne basarak söylüyorum kesinlikle takım savunması bizim için çok önemli. Bu zayıfladı bizim takımımızda. Daha iyi yaptığımızda daha iyi sonuçlar alacağız.\" \"İRFAN HOCA VE EKİBİ İLE ÇIKIŞ YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM\" Osmanılspor\'da göreve gelen İrfan Buz ve ekibinin çok pozitif olduğunu söyleyen Numan Çürüksu, \"Yeni hocamızla geçen haftada çok kısa bir süre çalışma fırsatımız oldu. Onlarla birlikte bir çıkış yapacağımızı düşünüyorum ve inanarak bunu söylüyorum. İçerideki Kasımpaşa maçı bunun için bir başlangıç olabilir\" dedi.