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Spor

(Görüntülü Haber) Osmanlıspor - Bursaspor maçının ardından

Ercan ATA / ANKARA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Osmanlıspor kendi sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi

10 Mart 2018 23:06

Ercan ATA / ANKARA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında Osmanlıspor kendi sahasında Bursaspor\'u 2-1 yendi. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, \"3 puan almak zorundaydık. Her hafta çetin bir mücadele var. Bizim için son haftalarda oyun anlamında aslında kötü değildik ama skor alamıyorduk. Bugün de bizim için bu çok önemliydi. Çok farklı kazanabilirdik. Bursaspor\'un belirli oyuncularını kilitledik sonra kendi oyunumuzu sergiledik ve pozisyonlara girdik. Takımımı kutluyorum. Bursaspor benim için çok farklı ve değeri olan bir kulüp. Bizim için çok önemli bir 3 puandı\" dedi.

LE GUEN: \"BUNU KABULLENMEK ÇOK ZOR\"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise şöyle konuştu:

\"Teknik direktör olarak tabii ki çok zor bunu kabullenmek. Özellikle geçen hafta öylesine güzel bir performans sergilemiş, güzel bir galibiyet almışken. Onun üstüne hemen bir hafta sonrasında bu şekilde bir savunma ortaya koymak ve bugün yediğimiz golleri yemek gerçekten bir teknik direktör için kabullenilmesi imkansız olan şeyler. Eğer yüksek seviyede oynamak istiyorsanız bu golleri yiyemezsiniz. Yüksek seviyede oynadığımız oldu. Bunu ligin ilk yarısında göstermiştik. İki gol yedikten sonra maça dönmek istedik ama organizasyonumuzu kaybettik. Böyle iki golle yenilmek bizim adımıza gerçekten çok yazık.\"

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