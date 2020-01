(Görüntülü Haber) Osmanlı Ocakları Kurucu Başkanı Canpolat: Türkiye'de öküz 15 Temmuz'da ölmüştür

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-OSMANLI Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, \"NATO\'un dünyanın çeşitli devletlerindeki ortaklık öküzlüğü olarak görüyoruz. Dünyadaki tüm devletlerde NATO\'nun bu ortaklığının öküzlüğü mevcuttur. Türkiye\'de öküz 15 Temmuz\'da ölmüştür. 15 Temmuz\'da ölen bu öküzden sonra ortaklığı bozmaya çalışmaktadır\" dedi. Bugün saat 14.00\'da merkez Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı\'nda toplanan Osmanlı Ocakları üyeleri NATO\'yu protesto etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından açıklama yapan Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, tarihin her sahnesinde her zorluğa göğüs germiş her mücadele sonunda necipliği hak etmiş aziz ve büyük bir millet olduğumuzu belirtti. Canpolat, şöyle dedi: \"İçte ve dıştaki hainler Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletimizi yönetenleri hedef olarak hedef tahtalarına koyarak milletimizin ta kendisini hedef almıştır. Bir köy nasıl muhtarsız olmuyorsa, o köyün temsili nasıl muhtarsa bir şehrin de, bir kasabanın da olduğu gibi devletimizin de temsilcisi vardır. Bu temsil edilen makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Atatürk ve Erdoğan\'ı hedef alan dış devletler, şunu iyi bilmelidir ki; aziz milletimizi hedefe koymuştur. Aziz milletimiz bütün zorluklara göğsünü gererek tarihte her dönemde her milli ve yerli mücadelelerde gerekli olan cevapları vermiştir. Şimdi NATO\'nun Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa\'nın resimlerini hedefe koyarak öyle bir algı yönetiyor ki, biz bunu NATO\'nun dünyanın çeşitli devletlerindeki ortaklık öküzlüğü olarak görüyoruz. Dünyadaki tüm devletlerde bu ortaklık öküzlüğü mevcuttur. Türkiye\'de öküz 15 Temmuz\'da ölmüştür. 15 Temmuz\'da ölen bu öküzden sonra ortaklığı bozmaya çalışmaktadır.\" 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yaptığı açıklamayı da eleştiren Canpolat, \"Kılıçdaroğlu\'nun bir açıklamasında \'İşi olmayan ev erkeği eve geldiğinde eşini dövebilirmiş\' tarzında bir açıklama yaptı. Ocakta yemek yoksa bunun hıncını eşinden çıkararak gösterebilirmiş. Bu şekilde açıklamalarını da kınıyoruz. Milletimiz aç da susuz da kalsa kadına ve şiddete karşı çıkmıştır, karşı çıkacaktır\" dedi.