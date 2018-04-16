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Politika

(Görüntülü Haber) Osmaniye'de CHP'liler OHAL'e karşı oturma eylemi yaptı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de CHP'liler, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının sona erdirilmesi için 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' sloganıyla oturma eylemi yaptı

16 Nisan 2018 22:45

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'de CHP\'liler, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının sona erdirilmesi için \'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz\' sloganıyla oturma eylemi yaptı. Türkiye genelinde olduğu gibi saat 12.00\'de merkez Rahime Hatun Meydanı\'nda toplanan CHP\'liler, yaklaşık bir saat oturarak, OHAL\'in 7\'nci kez 3 ay süreyle daha uzatılmasını protesto etti. Etkinliğe CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de katıldı. Burada basın açıklaması yapan CHP Osmaniye İl Başkanı Nedim Ünlü, \"Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında, \'Evet\' demenin devletin tüm kuramlarıyla desteklendiği, \'Hayır\' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır\" dedi. Yapılan açıklamanın ardından 1 saatlik oturma eylemi yapan CHP\'liler daha sonra dağıldı.

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