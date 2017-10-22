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(Görüntülü Haber) Osmaniye’de 5 uyuşturucu taciri tutuklandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de polisin uyuşturucu tacirlerine  karşı düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

22 Ekim 2017 19:34

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de polisin uyuşturucu tacirlerine  karşı düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda uygulama noktaları oluşturan polis, ayrıca kent merkezinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 5 kişiyi gözaltına alınırken, şühelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 140 gram eroin, 0,42 gram metamfetamin, 1bin 417 adet Captagon uyuşturucu hap el geçirildi. Emniyet\'teki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler; M.A, B.D., G.B., H.A., A.G. tutuklandı.

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