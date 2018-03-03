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(Görüntülü Haber) Osmaniye 69 yaşındaki futbolcu Osmaniye'de ki ilk maçına çıktı

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)69 yaşındaki futbolcu Osmaniye'de ki ilk maçına çıktı OSMANİYE 2

03 Mart 2018 20:14

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)69 yaşındaki futbolcu Osmaniye\'de ki ilk maçına çıktı OSMANİYE 2. Amatör lig takımlarından Karacak Gençlikspor Kulübüne transfer olan Trabzonlu 69 yasındaki Şerif Kunt, takımıyla ilk maçına çıktı. Osmaniye İdman Yurdu ile Cevdetiye Sporcu Tesisleri 4. Nolu sahada oynanan karşılaşmada, Şerif Kunt sahaya takım kaptanı olarak çıktı. İlk yarım saat yeşil sahalarda ter öken ve ardından oyuncu değişikliği ile yedek kulübesine geçen Kunt, amacının gençlere futbol aşkını aşılamak olduğunu söyledi. Transfer olduktan sonra bir idmana çıktığını belirten Kunt, \"Genç kardeşlerimiz yetenekli arkadaşlarımız var. Böyle bir takıma gelmek, böyle insanlarla olmak bana mutluluk verdi. Çok çalışacağız, biz de bildiklerimizi, bilgilerimizi genç arkadaşlarımıza aktaracağız. Osmaniye güzel bir yer\" dedi. 1967-68 sezonunda ilk kez Trabzon?un Aralıkspor takımında futbol yaşantısına başlayan ve 50 yıldır futbol hayatını sürdüren Kunt, \"Önemli olan gençleri, hayata hazırlamak, futbol hayatlarını sürdürmek, topluma kazındırmak, bir kulübün amacı bu olmalı, sonuç önemli değildir. Bugün BAL liginde yabancı oyuncu oynatılıyor. Bu üzücü bir durumdur. Tavsiyem genç yeteneklere fırsat verilmeli. Bu konuda hizmet edersek Türkiye kazanır\" diye konuştu. Karadeniz\'den Akdeniz?e yolculuğunu anlatan Şeref Kunt, şunları söyledi: \"Amatör Sporcular Derneğini ilkini Trabzon?da kurduk. Kurucu başkanı olarak görev yaptım. Bu vesile ile 40?a yakın Amatör Sporcular Derneği var. Hakkari?de Muş?ta, Bitlis?te ve Osmaniye?de de kurulma aşamasında. Kulüp Başkanımız Soner Hocamızda bu derneğin kurucusudur. \'Hocam bizimle birlikte olur musun takımımızda oynar mısın\' dedi. Bende 50 yıllık futbol hayatıma yeni bir sayfa açarak bu vesile ile yeniden sahalara döndüm, bu teklifi geri çevirmedim. Bilgi ve birikimimizi genç arkadaşlara aktarmak amacıyla bizde Osmaniye?yi tercih ettik. Bir daha sene neresi olur bilemem. Amaçlarından biriside çeşitli illerde futbol hayatımı sürdürmek ve gençlere umut aşılamak.\"

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