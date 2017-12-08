(Görüntülü Haber) Osmaneli'nde TOKİ'nin konut belirleme kurası çekildi

Cafer ELMAS/OSMANELİ (Bilecik), (DHA)- BİLECİK\'in Osmaneli ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'nın (TOKİ) \'konut belirleme kurası\' çekildi. TOKİ tarafından Osmaneli\'nde yaptırılan 70 adet 3+1, 29 adet 2+1, 1 adet de 1+1 olmak üzere toplam 100 konut için Necla Hanım Konağı\'nda kura çekimi yapıldı. Osmaneli Noteri Sema Kurun huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde ilk kurayı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin çekti. Belediye Başkanı Şahin, beklenilenin üzerinde bir taleple karşılaştıklarını, bu taleplerin gelmesinin ilerleyen dönemde TOKİ ile yeni bir proje yapımı konusunda da görüşmelerin başlamasına vesile olacağını söyledi. Şahin şöyle konuştu: \"Osmaneli olarak TOKİ ile bu yaptığımız proje, Osmaneli merkezinde oluşturulan gerçekten zor bir projeydi. Bu projenin gerçekleştirilmesinde büyük emeği olan milletvekilimiz Halil Eldemir\'e, partimizin yöneticilerine hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. TOKİ de bu projeyi kabul ederek bize büyük bir iyilik yaptı. Çünkü Osmaneli gibi küçük ölçekli bir yerde TOKİ\'deki yayınladığımız projelere baktığınız zaman da gerçekten özel bir proje olduğunu göreceksiniz. Osmaneli\'ne büyük bir değer katacağına inandığımız bu projeye göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye de çok teşekkür ediyoruz.\" Projenin başlangıcından beri büyük bir talep olacağını düşündüklerini ifade eden Münür Şahin şöyle davam etti: \"Bu anlamda çok açık da bırakmadık. Ziraat Bankası ve belediyemizin müracaatlarını sınırlı tutma gayreti içinde olduk. Fakat buna rağmen baktığımızda 3+1\'lerde 5 arkadaşın yedekler arasında kalacağını görüyoruz. O arkadaşlarımız için de şunu söyleyebiliriz ki, bu iş içerisinde belirli nedenlerle ayrılmalar olacaktır. Bu nedenle de bu arkadaşlarımız da bir moralsizliğe kapılmamalılar. 2+1\'lerin de hepsi zaten satılmış, doluydu. Ancak biz onda da yine satışları belli ölçekte kapatılmasını sağladık. Aynı durumun orada da olmaması için zaten bu projenin belli bir noktaya geldikten sonra 2+1\'ler için de müracaatlar devam edecek. Bununla ilgili bize gelen birçok kişi de var. İnşallah sizden gelen bu talepler neticesinde sonraki TOKİ\'lerin önünü de açmış oluyoruz. Biz hem 2+1\'lerde, hem de 3+1\'lerde bundan sonra oluşturacağımız örnek modellerle inşallah bu projeleri Osmaneli\'nde devam ettirmeyi planlıyoruz.\" Konut belirleme kurası çekimini hak sahipleri ile yakınları heyecanla izledi. Uzun süredir ev sahibi olmayı hayal ettiklerini belirten hak sahipleri, TOKİ\'ye ve belediyeye teşekkür etti.