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(Görüntülü Haber) Osmancık'ta kaza: 5 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde otomobilin yoldan çıkması nedeniyle meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

16 Eylül 2017 01:40

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde otomobilin yoldan çıkması nedeniyle meydana gelen kazada 1\'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, İstanbul-Samsun D-100 karayolu Kalinsa Köyü yakınlarında meydana geldi. Kastamonu\'dan Amasya\'nın Gümüşhacıköy İlçesi\'ne giden 49 yaşındaki Sezai Ertürk yönetimindeki 19 KV 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Sezai Ertürk ile yanında bulunajn Nihat Aköz (48), Güler Aköz (47), Feyza Aköz (32) ile Anıl Aköz (12) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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